Минтранс РФ отменил временные весенние ограничения движения по федеральным дорогам

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Минтранс РФ с 2018 года отменил временные ограничения движения по федеральным дорогам в весенний период, сообщается на сайте министерства.

"Минтранс России совместно с Федеральным дорожным агентством принял решение об отмене весенних временных ограничений движения, связанных со снижением несущей способности, по автомобильным дорогам федерального значения", - говорится в сообщении.

По данным Минтранса, в настоящее время в нормативном состоянии находятся около 80% автомобильных дорог федерального значения в РФ, и этот показатель постоянно увеличивается. Как отмечает министерство, таких результатов удалось достичь благодаря стопроцентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года.

"Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям", - отметил первый заместитель министра транспорта РФ Евгений Дитрих.