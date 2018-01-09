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Тарифы на проезд по ряду участков трассы Москва - Санкт-Петербург выросли с 9 января


МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Тарифы на проезд по ряду участков автодороги М-11 "Москва -Санкт-Петербург" выросли на 10-50 рублей, сообщает "Автодор" во вторник.

"C 9 января 2018 года на некоторых маршрутах скоростной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" на участке от Москвы до Солнечногорска изменилась стоимость проезда. Для легкового транспорта основные изменения коснулись направлений Москва - Шереметьево, Москва - Зеленоград, Москва - ММК (А107) и Зеленоград - Солнечногорск. Диапазон увеличения стоимости проезда составил от 10 до 50 рублей", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечает компания, скидка по транспондеру для всех категорий транспортных средств составит 20% вне зависимости от количества совершенных поездок, также изменится стоимость абонементов. При этом абонемент позволит экономить до 60% от базового тарифа для легковых автомобилей.

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