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Минтранс, Минфин и МЭР представят предложения по строительству моста через Уду в Улан-Удэ


МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития совместно с правительством Бурятии до 15 февраля 2018 года подготовить и представить предложения по строительству нового мостового перехода через реку Уда в Улан-Удэ, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте кабмина.

"Минтрансу России, Минфину России и Минэкономразвития России совместно с правительством республики Бурятия подготовить и представить предложения по строительству нового мостового перехода через реку Уда в городе Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

В декабре президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2018 года подготовить совместно с правительством Бурятии и представить предложения по строительству нового мостового перехода через реку Уда в Улан-Удэ. Ответственными были назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

В декабре Цыденов сообщил РИА Новости, что заявка и необходимый пакет документов для строительства третьего моста через реку Уду будут направлены в Минтранс и Росавтодор до конца текущего года. Проект моста был разработан несколько лет назад, однако до сих пор не реализован. Мост планировалось возвести на створе улиц Сахьяновой и Третьей Транспортной, к нему должны быть пристроены дорожные развязки.

Цыденов сообщал, что при реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства общая потребность в финансировании на стадии строительства предварительно составляет 6,5 миллиарда рублей (4,2 миллиарда рублей из бюджета, 2,3 миллиарда рублей - внебюджетное финансирование) и на стадии эксплуатации (10 лет) еще порядка 1 миллиарда рублей.

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