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ВЭБ не намерен менять турецкого гостиничного оператора горнолыжного курорта "Горки Город"


Туризм / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. ВЭБ прорабатывает возможности по эффективному управлению горнолыжным курортом "Горки Город" в Красной Поляне, но не заявляет о необходимости отказаться от гостиничного оператора курорта турецкой компании Rixos, сообщили РИА Новости в пресс- службе госкорпорации.

"Внешэкономбанк прорабатывает возможности по эффективному управлению курорта "Горки Город". При этом Банк не заявляет о необходимости отказаться от гостиничного оператора Rixos. В настоящее время, в рамках необходимости улучшения эффективности курорта, ВЭБ совместно с заемщиком вырабатывает подходы к работе по всем решениям Межведомственной комиссии", - сообщили в ВЭБе.

Как сообщила среду газета "Коммерсант", ВЭБ как основной кредитор горнолыжного курорта "Горки Город" в Сочи рекомендовал владельцу объекта - компании "Красная поляна" - расторгнуть контракт с турецким оператором Rixos, управляющим убыточной гостиницей на 114 номеров, и создать на базе недостроенного Swissotel гостиницы с комплексом медицинских услуг. Пока же многие объекты, построенные к Олимпиаде, остаются нерентабельными, отмечало издание.

В 2016 году ВЭБ провел реструктуризацию олимпийских кредитов, продлив период их возврата до 25 лет. При этом ВЭБ не исключал, что потребуется корректировка механизма реструктуризации олимпийских кредитов в части горных объектов, которые занимают почти половину "олимпийского" портфеля госкорпорации.

Олимпийские стройки в Сочи, финансирование которых было возложено на ВЭБ, стали одной из причин финансовых проблем госкорпорации, которая два года назад оказалась фактически в преддефолтном состоянии. Однако, как отмечал глава ВЭБа Сергей Горьков в начале декабря, почти все олимпийские объекты ВЭБа вышли на прибыль.

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