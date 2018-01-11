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Банковскую ячейку пенсионера в Москве обокрали на $400 тысяч


МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Неизвестный украл 400 тысяч долларов у пенсионера из банковской ячейки в банке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по столице.

"Мужчина, пенсионер 1940 года рождения, обратился вчера в полицию, сообщив о краже у него из банковской ячейки в банке на улице Кедрова 400 тысяч долларов США", - сказал собеседник агентства.

Прибывшие полицейские установили, что кража могла произойти в период с августа прошлого года до 10 января. Возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Это не первая кража крупной суммы денег из банка на улице Кедрова в Москве: в ноябре прошлого года клиент банка "Славия" заявил о краже 400 тысяч евро из банковской ячейки.

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