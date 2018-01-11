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Гендиректором СП "Синары" и Siemens назначен Олег Спаи


Компании / Индустрия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв - ПРАЙМ. Новым генеральным директором предприятия "Уральские локомотивы" стал Олег Спаи, сообщает в четверг центр общественных связей группы "Синара".

По информации центра, Александр Салтаев, возглавлявший поедприятие с июля 2010 года, продолжит работу в "Синаре".

"Совет директоров ООО "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и компании Siemens) назначил генеральным директором и председателем правления предприятия Олега Спаи, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора", - уточняет центр общественных связей.

Спаи родился в 1962 году в Свердловске. Закончил Уральский политехнический институт (УГТУ-УПИ) по квалификации инженер-механик, а позже получил допобразование по специализации "стратегический менеджмент", был включен в кадровый резерв Свердловской области. В 1979-2008 годах работал на ФГУП "Уральский завод транспортного машиностроения". В "Синаре" с 2008 года. В 2010 стал заместителем гендиректора "Уральских локомотивов".

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