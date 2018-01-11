FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Росалкогольрегулирование в преддверии Нового года изъяло в Астрахани 25 тыс лосьонов


МОСКВА, 11 янв - ПРАЙМ. Росалкогольрегулирование в преддверии Нового года пресекло незаконный оборот спиртосодержащей продукции в Астрахани, в частности 25 тысяч бутылок лосьонов, сообщается на сайте ведомства.

Так, 29 декабря 2017 года представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу провели контрольные мероприятия в Астрахани. "При проверке обращения о незаконном обороте пива, в складских помещениях в Советском районе установлен оборот алкогольной продукции с поддельными ФСМ, спиртосодержащих пищевых добавок, а также косметических лосьонов", - отмечается в сообщении.

"Обнаружено более 14 тысяч бутылок пищевых добавок (водно-спиртовая смесь, крепостью 40%), а также алкогольной продукции с поддельными ФСМ, 25 тысяч единиц косметических лосьонов, более 500 тысяч бутылок нелегального пива различных марок", - добавляется в сообщении. Кроме того, обнаружено более 500 тысяч пачек сигарет без маркировки.

Отмечается, что на место были вызваны сотрудники УМВД России по Астраханской области.

Вся алкогольная продукция и сигареты изъяты. Специалисты Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводят административное расследование.

Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией была приостановлена на 30 суток с 23 декабря 2016 года после массовых отравления в ряде регионов поддельным косметическим средством "Боярышник". Затем действие запрета неоднократно продлялось - в октябре срок продления составил 180 суток.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ