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Перевалка угля через порт Владивосток прекратится с 2019 года


ВЛАДИВОСТОК, 12 янв - ПРАЙМ. Власти Приморья планируют до конца января подписать соглашение с портом Владивосток, в результате которого с 2019 года он прекратит перевалку угля, заявил журналистам врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"Нам предстоит восстановить соответствующую инфраструктуру порта: сделать биржу, построить холодильник, создать возможность рынка для прибрежного флота. Ведь почему рыбаки сюда не заходят - все занято углем. Вот до конца января мы подпишем соглашение с портом, и со следующего года уголь переваливать в порту не будут", - заявил Тарасенко.

Как он отметил, стивидоров из "Терминала Астафьева" в Находке планируется переместить, а на его месте должен появиться агропромышленный комплекс.

"Я уже провел переговоры с "Русагро", "Гринагро" и другими агрохолдингами, они готовы заниматься перевалкой, но сейчас это невозможно, потому что все порты забиты. Будем создавать специализированные мощности", - сказал Тарасенко.

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