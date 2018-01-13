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Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра


МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Движение паромов Керченская переправы приостановлено из-за неблагоприятных погодных условий, сообщается на сайте ООО "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по погодным условиям", - говорится в сообщении.

На сайте регионального управления МЧС РФ уточняется, что причиной перерыва в работе стал сильный ветер.

Ранее пресс-служба республиканского управления МЧС информировала о том, что похолодание, сильный снег и метель ожидаются в Крыму с 13 по 15 января в связи с холодным арктическим циклоном. Также было объявлено экстренное предупреждение о сильном ветре в Крыму на 12 января.

Спасатели призывают соблюдать правила безопасности, а при планировании поездок через Керченскую паромную переправу следить за изменениями в работе в онлайн-режиме на официальном сайте компании-оператора "Морская дирекция".

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