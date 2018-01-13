МЧС: Четыре района в Дагестане остались без электричества

МОСКВА, 13 янв - ПРАЙМ. Четыре района в Дагестане оказались без электричества в результате обрыва линии электропередач, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан.

"На линии Хунзах-Шамильское произошел обрыв линии электропередач, в результате чего произошло отключение электроэнергии в Шамильском, Тляратинском, Цунтинском районах и на Бежтинском участке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мощность отключения составила 40 мегаватт. Завершить аварийно-восстановительные работы и возобновить подачу электричества планируется к 16.00 13 декабря.