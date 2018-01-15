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Антимонопольный регулятор ФРГ разрешил ВР приобретение доли в СП с "Роснефтью"


Компании

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Федеральное антимонопольное ведомство ФРГ разрешило ВР приобрести долю в "Харампурнефтегазе", который в итоге станет совместным предприятием (СП) ВР и "Роснефти" ROSN, говорится на сайте регулятора.

"BP plc, London; косвенное приобретение частей ООО "Харампурнефтегаз", Чита (Россия)... 11.01.2018 - разрешить", - говорится в материалах регулятора.

О том, что ВР подала соответствующее ходатайство о приобретении доли в ООО "Харампурнефтегаз", антимонопольный регулятор ФРГ сообщил в конце декабря. "Роснефть" тогда пояснила, что они с ВР договорились о реализации совместного проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с общими геологическими запасами более 880 миллиардов кубометров газа, BP получит в проекте долю в 49%. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять "Роснефть".

Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа Сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию Туронской залежи с последующим переходом к полномасштабной разработке, а также оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков.

Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных и иных согласований.

Согласно единому государственному реестру юридических лиц РФ, 100% уставного капитала ООО "Харампурнефтегаз" принадлежит структуре "Роснефти" - ООО "РН-газ".

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