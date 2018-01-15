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Генеральным директором МТП Усть-Луга назначен Евгений Савкин


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Генеральным директором АО "Морской торговый порт Усть-Луга" назначен Евгений Савкин, сообщила компания.

Такое решение было принято советом директоров АО "МТП Усть-Луга" 26 декабря 2017 года и официально зарегистрировано 12 января 2018 года.

Ранее, в ноябре 2017 года, Михаил Таланенко, возглавлявший компанию с 2014 года, ушел с поста генерального директора предприятия по собственному желанию, а Савкин был назначен врио генерального директора.

С 2007 года Савкин руководил компанией ЗАО "Портовый Флот".

"Морской торговый порт Усть-Луга" - оператор двух терминалов в порту Усть-Луга: многопрофильного перегрузочного комплекса "Юг-2" (МПК "Юг-2") и автомобильно-железнодорожного паромного комплекса (АЖПК). Суммарный грузооборот МПК "Юг-2" и АЖПК в 2017 году составил 3,8 миллиона тонн.

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