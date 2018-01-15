Структура "Реновы" выиграла конкурс на реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 янв - ПРАЙМ. Дочернее предприятие холдинга "Аэропорты регионов", входящего в группу компаний "Ренова", выиграло конкурс на право модернизации аэропорта в Новом Уренгое (ЯНАО), сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

Заявки на участие в проекте подали две компании: "Уренгойаэроинвест" холдинга "Аэропорты регионов" и "Международный аэропорт "Новосибирск" (входит в "Новапорт"). Согласно условиям конкурса, частный инвестор должен будет построить новое здание аэровокзала, модернизировать ВПП, обеспечить аэропорт телескопическими трапами и предоставить пассажирам обслуживание на уровне международных стандартов. Инвестиции в модернизацию оцениваются на уровне 7 миллиардов рублей.

"Победителем конкурса на право заключения концессионного соглашения по модернизации аэропорта в Новом Уренгое, который был объявлен правительством ЯНАО в июле прошлого года, стало ООО "Уренгойаэроинвест", входящее в холдинг "Аэропорты регионов", - заявили в пресс-службе.

По информации властей округа, на реконструкцию ВПП регион был готов предоставить грант в размере до 3 миллиардов рублей, при этом данный холдинг отказался от него и проведет реконструкцию за свои средства.

"Также, в соответствии с предложением победившего инвестора, округ не понесет никаких затрат в плане эксплуатационных платежей и финансово выиграет максимально. … Мы получим большую площадь обслуживания пассажиров, чем планировали: минимально округ оценивал ее в 3,7 тысячи квадратных метров, а частный инвестор готов обеспечить 8,9 тысячи квадратных метров", - приводит пресс-служба слова замгубернатора Дмитрия Артюхова.

В правительстве Ямала уточнили, что следующий этап, предваряющий подписание соглашения округа с инвестором, – проведение переговоров между сторонами, которые запланированы на февраль или март. Затем состоится подписание соглашения и передача операционной деятельности аэропорта инвестору. Ожидается, что работы по реконструкции, которые должны продлиться более трех лет, начнутся до конца этого года. Объекты передаются в аренду инвестору на 30 лет, а затем возвращаются в собственность округа.