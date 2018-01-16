Силуанов: Ситуация с бюджетами регионов находится под постоянным контролем Минфина РФ

МОСКВА, 16 янв - ПРАЙМ. Ситуация с бюджетами регионов находится под постоянным контролем Минфина России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Ситуация с бюджетами регионов у нас всегда находится под постоянным контролем и мы очень беспокоимся об исполнении бюджета", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, за прошлый год консолидированный бюджет регионов РФ исполнен с небольшим дефицитом - порядка 60 миллиардов рублей. "Что важно, что примерно на 10 регионов увеличилось количество профицитных регионов, которые исполнили бюджет с превышением доходов над расходами", - отметил министр.

Важно, что размер государственного долга регионов сократился в номинальном выражении, добавил Силуанов. Он на сегодняшний день составляет чуть больше 2 триллионов рублей, а в процентном отношении к собственным доходам сократился с 36% два года назад до 30% за прошлый год.

"Уверен, что такая ситуация продолжится и в текущем году. Мы предметно вели переговоры с субъектами РФ, с каждым субъектом рассмотрели проекты бюджета на 2018 год. Сейчас заключаем соглашения с субъектами, на основании которых регионы подписываются о том, что они будут получать финансовую помощь только при условии обязательств регионов в полном объеме исполнить указы президента от 2012 года по повышению заработных плат. Уверен, что все обязательства по заработной плате в субъектах будут исполнены", - заявил министр.