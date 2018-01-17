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"Яндекс" запускает сервис поиска попутчиков на юге РФ и в Сибири


МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. "Яндекс" YNDX запускает в тестовом режиме сервис для поиска попутчиков "Яндекс.Попутка" в Ростовской области и Красноярском крае, говорится в сообщении компании.

С помощью сервиса водитель сможет найти попутчика, который готов ехать прямо сейчас. Сервис будет работать для поездок от 10 километров. Искать попутчиков водители смогут в "Яндекс.Навигаторе". Для пассажиров, в свою очередь, будет создано отдельное приложение, которое будет доступно для пользователей iOS и Android.

Для того, чтобы подвозить людей, водителю нужно указать в "Яндекс.Навигаторе" имя, телефон и загрузить фото водительского удостоверения, объясняют в интернет-компании.

После построения маршрута сервис начнет подыскивать попутчика и советовать размер компенсации. Например, за поездку из центра Ростова-на-Дону до Азова сервис предложит попросить около 150 рублей, а из Красноярска в Березовку — 100 рублей. "Эти суммы — только рекомендация, водитель и пассажир могут договориться о компенсации сами", - отмечает "Яндекс".

В пресс-службе компании РИА Новости пояснили, что "Яндекс.Попутка" — это некоммерческий сервис. Кроме того, планировать поездки в сервисе заранее не получится, так как сервис работает в онлайн-режиме.

В случае востребованности сервиса "Яндекс" может запустить его и в других городах России, уточнил представитель компании.

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