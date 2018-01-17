Объем добычи угля в Кузбассе в 2017 г вырос на 6,2% - до 241,5 млн тонн

КЕМЕРОВО, 17 янв - ПРАЙМ. Предприятия угольной отрасли Кемеровской области в 2017 году добыли 241,5 миллиона тонн угля, что на 6,2% превышает показатели предыдущего года, экспорт по итогам года вырос до 140,7 миллиона тонн, сообщает в среду региональная администрация.

"По итогам работы прошлого года добыча в Кузбассе выросла на 6,2% относительно 2016 года (227,4 миллиона тонн). Открытым способом угольщики подняли "на-гора" 156,6 миллиона тонн угля, подземным — 84,9 миллиона тонн. Показатели по отношению к 2016 году увеличены на 7,9% и 3,2% соответственно", — говорится в сообщении. По данным властей, за год добыто 65 миллионов тонн коксующихся углей, энергетических марок — 176,5 миллиона тонн. Прирост энергетического угля за 2017 год составил 14,1 миллиона тонн или 8,7%. Традиционно львиная доля этого типа топлива приходится на разрезы, которые добывают в три раза больше энергетического угля, чем шахты, уточнили в обладминистрации.

В числе лидеров угледобычи, которые превысили показатели прошлого года, власти назвали ООО "Разрез Кийзасский" — на 2,7 миллиона тонн, ЗАО "Стройсервис" и ОАО УК "Кузбассразрезуголь" — на 2 миллиона тонн (у каждой компании) и ООО "Распадская RASP угольная компания" — на 0,9 миллиона тонн.

За январь-декабрь 2017 года железнодорожным транспортом погружено 226,4 миллиона тонн угля. Рост к уровню предыдущего года — 107,4%. Среднесуточная отгрузка составила 8 795 полувагонов. По итогам года экспортировано 140,7 миллиона тонн кузбасского угля — на 16,2 миллиона тонн больше, чем в 2016 году.

"Уголь поставляется в 61 страну мира (в 2016 году - 55 стран). Крупнейшие потребители кузбасского угля — Южная Корея (16 миллионов тонн), Великобритания (11,4 миллиона тонн), Турция (11,2 миллиона тонн), Япония (10,8 миллиона тонн), Нидерланды (8,7 миллиона тонн). Средняя стоимость 1 тонны экспортированного угля, по данным таможенной службы, составила 73,7 доллара, что на 38,5% выше, чем в 2016 году", — отмечается в сообщении.

Замгубернатора по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов уточнил, что в 2017 году в регионе ввели сразу несколько угольных предприятий: шахты "Увальная" и имени Тихова, разрез "Трудармейский-Южный" и участок открытых горных работ "Карачиякский" шахты "Тайлепская". Особое внимание было направлено на реализацию природоохранных программ, в частности, на угольных предприятиях запущено рекордное количество очистных установок — 8 штук.