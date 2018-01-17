Минсельхоз РФ просит Минэнерго зафиксировать цены топлива на время весенних полевых работ

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Рост цен на топливо на 7% по итогам 2017 года и дальнейший рост может негативно сказаться на проведении посевных работ, поэтому Минсельхоз РФ просит Минэнерго рассмотреть вопрос фиксации цен на топливо для аграриев, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"Мы обратились в Минэнерго с предложением зафиксировать цены на топливо (для аграриев - ред.) на период весенних полевых работ", - сказал Ткачев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Цены на бензин за прошлый год выросли на 7%, что почти в 3 раза больше инфляции. Летнее дизельное топливо подорожало на 18%, зимнее - 14%", - напомнил министр.

Он также отметил, что министерство рассчитывает, "что цены на топливо стабилизируются и не создадут серьезных сложностей во время посевной".