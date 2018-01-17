FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Минсельхоз РФ просит Минэнерго зафиксировать цены топлива на время весенних полевых работ


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Рост цен на топливо на 7% по итогам 2017 года и дальнейший рост может негативно сказаться на проведении посевных работ, поэтому Минсельхоз РФ просит Минэнерго рассмотреть вопрос фиксации цен на топливо для аграриев, сообщил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"Мы обратились в Минэнерго с предложением зафиксировать цены на топливо (для аграриев - ред.) на период весенних полевых работ", - сказал Ткачев, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"Цены на бензин за прошлый год выросли на 7%, что почти в 3 раза больше инфляции. Летнее дизельное топливо подорожало на 18%, зимнее - 14%", - напомнил министр.

Он также отметил, что министерство рассчитывает, "что цены на топливо стабилизируются и не создадут серьезных сложностей во время посевной".

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ