В Якутии обесточен алмазный рудник "Удачный", эвакуировали 180 горняков

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Сто восемьдесят горняков эвакуировали в среду из обесточенного в Якутии алмазного рудника "Удачный", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Обесточен мирнинский рудник "Удачный", эвакуированы 180 человек. Эвакуация шла по двум путям, привлекались два отделения горноспасателей", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются.

Как говорится на сайте компании "Алроса" ALRS, "Удачный" - крупнейший подземный рудник компании, за год там добывается более миллиона карат алмазов. Кроме того, Удачнинский горно-обогатительный комбинат ведет добычу алмазов на кимберлитовой трубке "Зарница" и на россыпных месторождениях "Удачная" и "Пироповый ручей".