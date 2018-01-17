Минэнерго РФ предлагает аграриям переходить с дорогого бензина на газомоторное топливо

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает сельхозпроизводителям для снижения издержек переходить на газомоторное топливо, цены на нефтепродукты не могут регулироваться государством, сообщил РИА Новости представитель Минэнерго РФ.

Ранее в среду министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил, что попросил Минэнерго рассмотреть вопрос фиксации цен на топливо для аграриев, поскольку рост цен на топливо может негативно сказаться на проведении посевных работ.

"Цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, так как они не относятся к продукции естественных монополий. Ценообразование складывается на основании конъюнктуры рынка, соотношения спроса и предложения, а также с учетом экспортной альтернативы", - сообщил представитель Минэнерго. Минэнерго и Минсельхоз ежегодно согласуют рекомендуемые объемы поставки топлива нефтяными компаниями сельхозпроизводителям, отметил он.

При этом цена на газомоторное топливо ниже, чем цена на автомобильный бензин в 2,5 раза, добавил представитель ведомства. "С учетом изложенного в целях снижения затрат сельхозтоваропроизводителей на моторное топливо представляется целесообразным расширение использование природного газа в качестве моторного топлива на сельскохозяйственной технике", - сказал он.

По данным Росстата, рост цен на бензин по итогам 2017 года составил 7,3%, что почти в три раза превышает темпы инфляции. Ставки акциза на бензин пятого класса и дизельное топливо в России с 1 января 2018 года дополнительно повышены на 50 копеек за литр, в результате чего их рост достиг 10,7% и 12,7% соответственно. Акциз на бензин пятого класса с 1 января вырос до 11,213 тысячи рублей за тонну с 10,130 тысячи рублей в прошлом году, а на дизельное топливо — до 7665 рублей за тонну с 6800 рублей.