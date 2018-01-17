Fortum ввел в эксплуатацию первый в РФ промышленный ветропарк в Ульяновской области

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Финская энергокомпания Fortum ввела в эксплуатацию в Ульяновской области первый в России промышленный ветропарк на 35 МВт, который с января 2018 года начал работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности, говорится в пресс-релизе "Корпорации развития Ульяновской области".

"С января 2018 года ветряная электрическая станция финской компании Fortum в Ульяновске включена в реестр мощности. Ветропарк на 35 мегаватт стал первым генерирующим объектом, функционирующим на основе использования энергии ветра, который начал работу на оптовом рынке электроэнергии и мощности", - говорится в релизе.

В конце ноября 2016 года сообщалось, что "Роснано" и Fortum планируют создать в Ульяновской области парк ветрогенерирующих мощностей, инвестиции в который составят порядка 65 миллионов евро. Общая мощность ветропарка составляет 35 МВт. По итогам конкурсного отбора "Фортум Энергия" (на 100% принадлежит УК "Ветроэнергетика", подконтрольной ПАО "Фортум" и ООО "Роснано") получила право участвовать в проектах строительства ветропарков общей мощностью до 1 ГВт.

"Ульяновская область – первая в России площадка, где началась реализация проекта строительства промышленной ветряной станции. Для нас важно сотрудничество с крупным международным концерном, экспертом в отрасли альтернативной энергетики. Компания инвестировала в проект свыше 5 миллиардов рублей... Проект внесет существенный вклад в валовый региональный продукт, поскольку начнется продажа электроэнергии, компания будет платить налоги: ежегодно инвестор будет платить в региональный бюджет свыше 100 миллионов рублей налоговых платежей", – приводятся в релизе слова главы региона Сергея Морозова.

По словам гендиректора региональной корпорации Сергея Васина, это также точка возможностей для компаний региона и развития международной кооперации. Недавно корпорацией было подписано соглашение с датским производителем оборудования для ветряных электростанций Vestas, которое предполагает размещение в регионе производства лопастей для ветрогенераторов.

Одновременно продолжаются работы по созданию новых ветропарков на территории Ульяновской области. Корпорация развития региона провела ветромониторинг в трех районах, а в настоящее время ведется анализ полученных отчетов о состоянии ветра и подбор площадок под строительство новых ветростанций, чтобы в ближайшие несколько лет увеличить суммарную мощность ветрогенерации в регионе до 600-700 МВт. Из них 236 МВт планируются к возведению в рамках Фонда развития ветроэнергетики, созданного Fortum и "Роснано".