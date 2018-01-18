"Распадская" в 2017 г увеличила добычу угля на 8,8%

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. "Распадская" RASP(входит в Evraz) в 2017 году увеличила добычу рядового коксующегося угля на 8,8%, до 11,435 миллиона тонн, следует из материалов Evraz.

"Южкузбассуголь" (также входит в Evraz) сократил добычу угля на 1,9%, до 10,967 миллиона тонн, "Межегейуголь" - нарастил в 1,6 раза, до 904 тысяч тонн. Производство концентрата коксующегося угля на заводах "Распадской" увеличилось на 5,9%, до 6,641 миллиона тонн, "Южкузбассугля" - на 3,2%, до 6,419 миллиона тонн.

В четвертом квартале добыча "Распадской" выросла относительно предыдущего квартала на 10,5%, до 2,876 миллиона тонн, "Южкузбассугля" - упала на 23,7%, до 2,468 миллиона тонн, "Межегейугля" - увеличилась на 11%, до 249 тысяч тонн. Выпуск концентрата коксующегося угля "Распадской" вырос на 5,4%, до 1,741 миллиона тонн, "Южкузбассугля" - на 13,3%, до 1,826 миллиона тонн.

Ранее в четверг Evraz сообщил, что в целом угольные активы группы в 2017 году увеличили добычу рядового коксующегося угля на 4,7%, до 23,306 миллиона тонн, производство концентрата коксующегося угля выросло на 6,2%, до 15,144 миллиона тонн. Добыча угля в четвертом квартале снизилась на 7,7%, до 5,593 миллиона тонн, производство угольного концентрата выросло на 7,8%, до 4,112 миллиона тонн.

Основные угольные активы Evraz сосредоточены в Кемеровской области и включают в себя предприятия Междуреченской производственной площадки (входящие в ПАО "Распадская" шахты "Распадская" и "Распадская-Коксовая", разрез "Распадский" и обогатительная фабрика "Распадская") и Новокузнецкой (входящие в "Южкузбассуголь" шахты "Алардинская", "Есаульская", "Осинниковская", "Усковская", "Ерунаковская — VIII", а также обогатительные фабрики "Абашевская" и "Кузнецкая"). Кроме того, на Межегейском месторождении в Республике Тыва расположен угледобывающий комплекс "Межегейуголь".