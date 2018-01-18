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Highland Gold в 2017 году увеличила производство золота на 4%


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Highland Gold Mining (добывает золото в России) в 2017 году увеличила производство на 4,3% в сравнении с показателем 2016 года - до 272,274 тысячи унций золота и золотого эквивалента, говорится в сообщении компании.

Результаты включают в себя производство на месторождениях Многовершинное, Новоширокинское и Белая гора. Средняя цена реализации золота по году составила 1260 долларов за унцию, в четвертом квартале - 1277 тысячи долларов.

В частности, на месторождении Многовершинное в 2017 году было получено 102,502 тысячи унций золота, что почти на 6,6% больше, чем годом ранее. На Новоширокинском производство выросло на 7,7% - до 126,606 тысячи унций золотого эквивалента. Белая гора, напротив, сократила выпуск золота на 6% - до 43,166 тысячи унций.

По итогам четвертого квартала совокупное производство Highland Gold составило 68,722 тысячи унций золота и золотого эквивалента, что практически соответствует показателю аналогичного периода 2016 года. Общая добыча золота и золотого эквивалента в 2018 году прогнозируется в диапазоне 265-275 тысяч унций.

Компания ожидает, что выплата дивидендов по итогам каждого финансового года составит 20% от чистого операционного денежного потока. Совет директоров также может рекомендовать начисление специальных дивидендов при появлении невостребованных дополнительных денежных средств, отмечается в сообщении.

Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, работает в Хабаровском и Забайкальском крае, на Чукотке, а также в Киргизии, учреждена на острове Джерси в 2002 году. Сегодня компании принадлежат три действующих рудника, три проекта на стадии развития и три геологоразведочные площади. На 43% принадлежит структурам, аффилированным с председателем совета директоров компании Евгением Швидлером, Романом Абрамовичем и партнерами.

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