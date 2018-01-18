ТЭЦ в Хабаровском крае из-за проблем "Сахалина-1" снизили потребление газа, увеличили угля

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. На двух теплоэлектростанциях (ТЭЦ) в Хабаровском крае ограничено потребление газа из-за остановки его подачи с проекта "Сахалин-1" в магистральный трубопровод, ТЭЦ увеличили потребление угля, говорится в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

Ранее в четверг Минэнерго РФ сообщило, что в 11.10 мск была прекращена подача газа с проекта "Сахалин-1" (месторождение "Чайво") в магистральный газопровод "Оха - Комсомольск-на-Амуре" из-за аварийной остановки компрессорной станции берегового комплекса подготовки продукции (БКП) "Чайво". Согласно данным ведомства, газоснабжение электростанций Хабаровского края осуществляется на остаточном давлении газа, температура наружного воздуха -17?С. Минэнерго указывало, что эта ситуация несет угрозу прекращения подачи газа на ТЭЦ в Хабаровском крае.

"В 12.30 мск на Комсомольской ТЭЦ-2 было ограничено потребление газа с 33 тысяч до 25 тысяч кубометров в час с увеличением расхода резервного топлива (уголь). Сохраняется ограничение потребления газа на Амурской ТЭЦ-1 с 13 тысяч до 8,5 тысячи кубометров в час с увеличением расхода основного топлива (уголь), введенное в 15.00 17 января в связи с проведением внеплановых работ на БКП "Чайво", проводившихся с 01.30 до 05.40 18 января", - говорится в материалах Минэнерго.

Отмечается, что Николаевская ТЭЦ, Комсомольская ТЭЦ-1 и Комсомольская ТЭЦ-3 остаются в работе на газе, на время ремонта давление газа в газопроводе позволит работать без изменений режима. Все электростанции принадлежат Дальневосточной генерирующей компании, которая является структурой "Русгидро".

По информации Минэнерго, аварийно-восстановительные работы пока продолжаются.