Возгорание нефти произошло в Саратовской области после инцидента на нефтепроводе

САРАТОВ, 18 янв - ПРАЙМ. Возгорание нефти произошло в Саратовской области после инцидента на магистральном нефтепроводе ПАО "Транснефть", сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

"В селе Красноармейском Энгельсского района произошло происшествие на магистральном нефтепроводе. Нет пока информации, что конкретно случилось, но происходит возгорание нефти в самом населенном пункте... Принадлежит магистральный нефтепровод ПАО "Транснефть". Специалисты "Транснефти" на месте, наши подразделения еще в пути", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пожарные подразделения выехали по повышенному номеру вызова. К месту происшествия отправились 15 единиц техники и 51 человек личного состава.