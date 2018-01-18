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Возгорание нефти произошло в Саратовской области после инцидента на нефтепроводе


Компании / Нефть

САРАТОВ, 18 янв - ПРАЙМ. Возгорание нефти произошло в Саратовской области после инцидента на магистральном нефтепроводе ПАО "Транснефть", сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

"В селе Красноармейском Энгельсского района произошло происшествие на магистральном нефтепроводе. Нет пока информации, что конкретно случилось, но происходит возгорание нефти в самом населенном пункте... Принадлежит магистральный нефтепровод ПАО "Транснефть". Специалисты "Транснефти" на месте, наши подразделения еще в пути", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что пожарные подразделения выехали по повышенному номеру вызова. К месту происшествия отправились 15 единиц техники и 51 человек личного состава.

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