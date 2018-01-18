Объем разлива нефти в селе под Саратовом составляет около 2 тыс кубов

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Объем разлившихся нефтепродуктов при аварии на нефтепроводе в Саратовской области составил порядка двух тысяч кубических метров, нефть вытекла на три улицы села Красноармейское на площади одна тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При прорыве трубопровода диаметром 820 миллиметров произошел разлив нефтепродуктов в объеме около 2 тысяч кубических метров. Нефть с последующим горением попала на три улицы населенного пункта Красноармейское", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь возгорания в Красноармейском составляет порядка тысячи квадратных метров.

По данным регионального главка МЧС, в селе Красноармейском Энгельсского района в четверг около 17.00 мск после происшествия на магистральном нефтепроводе ПАО "Транснефть" произошло возгорание нефти в самом населенном пункте, огонь также перекинулся на жилые дома.