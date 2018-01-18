FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Объем разлива нефти в селе под Саратовом составляет около 2 тыс кубов


Компании

МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Объем разлившихся нефтепродуктов при аварии на нефтепроводе в Саратовской области составил порядка двух тысяч кубических метров, нефть вытекла на три улицы села Красноармейское на площади одна тысяча квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"При прорыве трубопровода диаметром 820 миллиметров произошел разлив нефтепродуктов в объеме около 2 тысяч кубических метров. Нефть с последующим горением попала на три улицы населенного пункта Красноармейское", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь возгорания в Красноармейском составляет порядка тысячи квадратных метров.

По данным регионального главка МЧС, в селе Красноармейском Энгельсского района в четверг около 17.00 мск после происшествия на магистральном нефтепроводе ПАО "Транснефть" произошло возгорание нефти в самом населенном пункте, огонь также перекинулся на жилые дома.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ