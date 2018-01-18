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ТЭЦ в Хабаровском крае из-за проблем "Сахалина-1" еще снизила потребление газа, жжет уголь


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МОСКВА, 18 янв - ПРАЙМ. Комсомольская ТЭЦ-2 в Хабаровском крае продолжает сокращать потребление газа из-за остановки его подачи с проекта "Сахалин-1" в магистральный трубопровод, увеличила использование угля, говорится в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

"В 16:30 на Комсомольской ТЭЦ-2 дополнительно ограничено потребление газа до 15 тысяч кубометров в час с увеличением расхода резервного топлива. Продолжаются аварийно-восстановительные работы. ... Рисков нарушения электроснабжения и теплоснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг Минэнерго РФ сообщило, что в 11:10 мск была прекращена подача газа с проекта "Сахалин-1" (месторождение Чайво) в магистральный газопровод Оха - Комсомольск-на-Амуре из-за аварийной остановки компрессорной станции берегового комплекса подготовки продукции (БКП) "Чайво". Согласно данным ведомства, газоснабжение электростанций Хабаровского края осуществляется на остаточном давлении газа, температура наружного воздуха -17 градусов Цельсия.

Как сообщало Минэнерго, две ТЭЦ в Хабаровском крае из-за ситуация на "Сахалине-1" ограничили потребление газа и увеличили потребление угля. На Комсомольской ТЭЦ-2 потребление газа снизили с 33 тысяч до 25 тысяч кубометров в час, на Амурской ТЭЦ-1 - с 13 тысяч до 8,5 тысячи кубометров в час.

В пресс-службе компании-оператора проекта "Эксон Нефтегаз Лимитед" (структура американской ExxonMobil) РИА Новости говорили, что во время отключений потребители пользуются тем газом, который в достаточном количестве находится в трубопроводе.

Шельфовый проект "Сахалин-1" реализуется на условиях СРП. Доля "Эксон Нефтегаз Лимитед" составляет 30%, японской Sodeco - также 30%, "Роснефти" ROSN и индийской ONGC - по 20%.

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