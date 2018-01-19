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Почти 10 часов понадобилось пожарным на ликвидацию возгорания на месторождении в ЯНАО


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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 янв - ПРАЙМ. Около 10 часов понадобилось пожарным на то, чтобы ликвидировать возгорание в здании на территории нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, пожар на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении начался в четверг около 9:40 по местному времени (7:40 мск). Возгорание произошло в одноэтажном хозяйственно-бытовом здании, принадлежащем обществу "БурЭнерго".

"В 19:20 по местному времени (17:20 мск) пожар был ликвидирован... Огнем повреждено здание на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.

Как заявили РИА Новости в ведомстве, тушением крупного возгорания занималась ведомственная пожарная охрана, специалисты от МЧС не привлекались.

"По данным, которые они нам подали, тушение проходило долго, но это объясняется тем, что возможно шла проливка и разбор конструкций здания. Пострадавших нет", - добавили в управлении, уточнив, что причины и ущерб пока устанавливаются.

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