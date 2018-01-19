FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

"Автотор" в 1,5 раза увеличил производство автомобилей в 2017 году


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Калининградсткое автомобильное производство за прошедший 2017 год выросло на 53,2%, сообщает пресс-служба "Автотора".

Добиться такого роста производства авто в регионе получилось благодаря частому обновлению автомобильных линеек своих брендов.

Отмечается, что за год в общей сложности с конвейера завода сошли 29 моделей от таких мировых производителей, как корейские KIA и Hyundai, немецкого BMW и китайского FAW.

В частности, в серийную сборку вышли модели BMW 5-Series и 7-Series, Genesis G80, KIA Mohave и KIA Picanto.

"Автотор" сообщает, что в планах завода на начавшийся 2018 год - нарастить производство еще на 15%.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ