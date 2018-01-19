"Автотор" в 1,5 раза увеличил производство автомобилей в 2017 году

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. Калининградсткое автомобильное производство за прошедший 2017 год выросло на 53,2%, сообщает пресс-служба "Автотора".

Добиться такого роста производства авто в регионе получилось благодаря частому обновлению автомобильных линеек своих брендов.

Отмечается, что за год в общей сложности с конвейера завода сошли 29 моделей от таких мировых производителей, как корейские KIA и Hyundai, немецкого BMW и китайского FAW.

В частности, в серийную сборку вышли модели BMW 5-Series и 7-Series, Genesis G80, KIA Mohave и KIA Picanto.

"Автотор" сообщает, что в планах завода на начавшийся 2018 год - нарастить производство еще на 15%.