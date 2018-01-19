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"Нефтиса" Михаила Гуцериева открыла две залежи углеводородов в ХМАО


Компании

МОСКВА, 19 янв - ПРАЙМ. "Нефтиса" бизнесмена Михаила Гуцериева открыла две новые залежи углеводородов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО), сообщили в пресс-службе компании.

"ООО "КанБайкал", дочернее общество АО "НК "Нефтиса", в результате проведения геологоразведочных работ в 2017 году открыло две новые залежи углеводородов. По итогам геолого-технических мероприятий "КанБайкалом" был получен прирост запасов в объеме 15 миллионов тонн нефти", - говорится в сообщении.

В 2017 году "КанБайкал" добыло свыше 1 миллиона тонн нефти, досрочно выполнив годовой план. В 2017 году компанией было пробурено 25 новых эксплуатационных скважин, выполнены геолого-технические мероприятия на действующих скважинах основного фонда и другие работы, добавляется в материале.

"КанБайкал" является операторской группой, входящей в состав "НК "Нефтиса", нефтяного актива промышленно-финансовой группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Компания ведет разведку и добычу на четырех месторождениях в ХМАО: Западно-Малобалыкском, Унтыгейском, Атайском и Айском.

"Нефтиса" работает в Тюменской, Новосибирской и Самарской областях, ХМАО, Республике Коми, Удмуртской Республике и в Пермском крае. Компания осуществляет геолого-разведочные работы и добычу нефти на 108 лицензионных участках. Фонд действующих эксплуатационных скважин 2,5 тысяч.

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