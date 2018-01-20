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Энергетики модернизировали мобильные газотурбинные электростанции Крыма


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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Энергетики реализовали и испытали на мобильных газотурбинных электростанциях (МГТЭС) Крыма техническое решение, которое повысило надежность работы энергосистемы Крыма и энергоснабжение потребителей, сообщил филиал АО "Системный оператор Единой энергетической системы".

До января 2018 года для перехода с питания собственных нужд МГТЭС от дизель-генераторов на питание от внешней сети требовалась остановка МГТЭС, что могло усугубить аварийные ситуации, сообщили в филиале. Разработанное техническое решение предполагало установку на МГТЭС дополнительного оборудования для исключения этого недостатка в синхронизации работы установок с внешней сетью. Проект был разработан по поручению министра энергетики РФ Александра Новака, сообщили в филиале.

"С 25 по 29 декабря 2017 г. произведены монтаж, наладка и проведены комплексные испытания. В ходе испытаний проведена проверка работоспособности системы автоматической синхронизации напряжений собственных нужд МГТЭС полуострова при переводе питания собственных нужд с резервного источника на основной и с основного на резервный. Испытания подтвердили работоспособность созданной системы", - сообщили в ведомстве.

Реализованное техническое решение с использованием устройства точной автоматической синхронизации позволило обеспечить непрерывность работы МГТЭС при переходе на разные источники электроснабжения их собственных нужд, отметили в филиале. Оно было разработано и апробировано на всех трех площадках размещения установок в Крыму: на Симферопольской, Севастопольской и Западно-Крымской МГТЭС.

"На установленных в Крымской энергосистеме МГТЭС реализовано и испытано разработанное по инициативе системного оператора техническое решение, позволяющее повысить надежность работы энергосистемы и энергоснабжение потребителей", - сообщили энергетики.

В настоящее время на полуострове работают 18 МГТЭС совокупной установленной мощностью более 390 МВт, покрывающих до 27% потребления мощности в энергосистеме. Они позволяют снижать объемы ограничений электроснабжения потребителей в часы пиковых нагрузок и избегать аварийных ситуаций, которые могут вызвать в энергосистеме каскадное развитие событий.

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