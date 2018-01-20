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"Транснефть": На рекультивацию земель после ЧП на нефтепроводе под Саратовом уйдет год


Компании / Нефть

САРАТОВ, 20 янв - ПРАЙМ. Рекультивацию земель сельхозназначения в селе Красноармейское Саратовской области, улицы которого заливало воспламенившейся нефтью после аварии на магистральном нефтепроводе, планируется провести в течение года, сообщил в субботу гендиректор АО "Транснефть-Приволга" Андрей Сювак.

"Будет разработан проект рекультивации земель сельхозназначения, который позволит восстановить плодородный слой почвы. Эти работы в соответствии с проектом проводятся в теплое время года, поэтому затянутся примерно на год", - цитирует слова Сювака пресс-служба администрации Энгельсского района Саратовской области.

По его словам, на территории села завершена уборка замазученного грунта и проведена техническая рекультивация.

В пресс-службе администрации отметили, что Сювак на сходе граждан в Красноармейском в субботу принес жителям публичные извинения за аварию.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По информации Росприроднадзора, площадь розлива нефти составила две тысячи квадратных метров, объем выхода нефти составил около двух тысяч кубических метров.

Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Местные власти планируют до 1 марта выплатить компенсации пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Разлившуюся нефть уже собрали, а загрязненный грунт убрали. Завершить ремонт нефтепровода планируется к 18.00 мск воскресенья. 

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