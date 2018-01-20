Спасатели собрали разлившуюся нефть после ЧП под Саратовом

САРАТОВ, 20 янв - ПРАЙМ. Спасатели в субботу завершили сбор нефти, которая разлилась после аварии на магистральном нефтепроводе в Саратовской области, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

"Сегодня в 16.00 мск завершены работы по ликвидации розлива нефтепродуктов", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что вывоз загрязненного грунта для дальнейшей утилизации также завершился. Аварийно-восстановительные работы ведутся в круглосуточном режиме.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По информации Росприроднадзора, площадь розлива нефти составила две тысячи квадратных метров, объем выхода нефти составил около двух тысяч кубических метров.

Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев пообещал материальную компенсацию пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется до конца воскресенья.