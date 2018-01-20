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Ремонт поврежденного нефтепровода под Саратовом завершат к вечеру воскресенья


Компании / Нефть

САРАТОВ, 20 янв - ПРАЙМ. Ремонт поврежденного участка нефтепровода Куйбышев-Тихорецк на территории Саратовской области после аварии планируется завершить к 18.00 мск воскресенья, сообщила РИА Новости в субботу начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

"Завтра, 21 января, в 18.00 мск будут завершены работы по ремонту нефтепровода", - сказала собеседница агентства.

В четверг на магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев-Тихорецк около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар потушен. По информации Росприроднадзора, площадь разлива нефти составила две тысячи квадратных метров, объем выхода нефти составил около двух тысяч кубических метров.

Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью, пострадавших нет. Губернатор области Валерий Радаев пообещал материальную компенсацию пострадавшим. Одну семью власти планируют переселить в новую квартиру до 3 февраля. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. Завершить аварийно-восстановительные работы ранее планировалось до конца воскресенья. 

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