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Паромная переправа Сахалин - материк откроется на один день между циклонами


ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 янв - ПРАЙМ. Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материком, возобновит работу в понедельник, а во вторник закроется из-за нового циклона, сообщил РИА Новости в воскресенье заместитель генерального директора "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

Движение на переправе остановили 19 января из-за шторма в Татарском проливе.

"По информации "Сахалинского морского пароходства", в связи с благоприятным прогнозом планируется начало движения паромного флота из порта Ванино 22 января", - сказал Котликов.

Паром "Сахалин-10" уйдёт в Холмск ночью 22 января, "Сахалин-9" - рано утром, "Сахалин-8" - в 9.00 (01.00 мск).

"Однако в связи с подходом очередного циклона с сильным ветром и осадками в Татарском проливе, после обратного рейса предусматривается остановка работы паромной переправы с 23 января", - сказал Котликов.

Планируется, что паромная переправа возобновит работу 27 января.

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