Туристы из России и Китая в 2017 году поддержали турбизнес на Ближнем Востоке

КАИР, 21 янв - ПРАЙМ. Туристы из России и Китая поддержали туристический бизнес в странах Ближнего Востока в 2017 году, в то время как страны Западной Европы все еще опасаются за ситуацию с безопасностью в этом регионе, пишет египетский сайт "Насим ньюз".

Согласно последним данным, в прошлом году Ближний Восток посетили 58 миллионов туристов, что почти на 5% больше, чем в 2016 году. При этом регион продолжают считать привлекательным для отдыха, в основном, в России и Китае. Туристы из стран Западной Европы и США ездить на Ближний Восток опасаются.

По информации издания, несмотря на то что российские туристы до сих пор в массовом порядке не вернулись в Египет, они лидируют на туррынках Турции и Туниса, любят отдыхать в ОАЭ и Марокко. Эти страны ожидают, что в 2018 году число отдыхающих из России еще увеличится. К примеру, в Турции рассчитывают, что в 2018 году страну посетят порядка 40 миллионов туристов, солидную долю в числе которых составят россияне. Ждут российских туристов и в Египте, где после возобновления регулярного авиасообщения готовятся к постепенному восстановлению российского турпотока.

Туристы из Китая с каждым годом все активнее ездят отдыхать в страны Ближнего Востока, при этом, они предпочитают познавательные путешествия курортному отдыху, но готовы все больше времени уделять таким поездкам. По данным Государственного управления по туризму Египта, на которые ссылается "Насим ньюз", если в 2010 году на долю европейских туристов приходилось около 80% рынка, то в 2017 году эта цифра сократилась до 52%, при этом доля отдыхающих из Китая и Индии, напротив, выросла с 5% до 12% и продолжает увеличиваться. В Египте планируют увеличивать число рейсов из китайских городов в Каир, на курорты Красного моря, в Асуан и Луксор, а также максимально облегчить китайским туристам получение въездных виз.

Согласно прогнозам Всемирной туристической организации, в 2018 году рост туризма продолжится по всему миру, на страны Ближнего Востока придется порядка 4%-6%.