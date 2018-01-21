Саудовский министр ожидает, что Ливия сохранит добычу нефти на уровне конца 2017 года

МАСКАТ (Оман), 21 янв /ПРАЙМ/. Ливия в текущем году не будет наращивать добычу нефти, а намерена придерживаться объемов, достигнутых в конце 2017 года, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

"Мы ожидаем, что в 2018 году добыча нефти сохранится на уровне, которого Ливии удалось достичь к концу 2017 года", - сказал саудовский министр журналистам по итогам заседания министерского комитета по мониторингу соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в Маскате. Во встрече также принимал участие глава Национальной нефтяной компании Ливии Мустафа Саналла.

По словам саудовского министра, все осознают, что Ливия нуждается в средствах для восстановления страны, однако все также заинтересованы в стабильности на нефтяном рынке. "Мы говорим нашим коллегам в Ливии, что их задача не только наращивать добычу нефти, но и повышать доходы. Стабильность на рынке нефти даст больший результат", - сказал саудовский министр.

Ливия и Нигерия ранее не несли обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, поскольку нефтяная промышленность этих стран сильно пострадала от действий вооруженных группировок. Однако по итогам встречи всех 24 стран-участниц венского соглашения, прошедшей в конце ноября прошлого года, было принято решение, что Ливия и Нигерия с 2018 года ограничат производство на уровне 2017 года - около 1 миллиона баррелей для Ливии и около 1,8 миллиона баррелей для Нигерии.

В настоящее время Ливия добывает около 1 миллиона баррелей в сутки. Доходы бюджета в прошлом году составили около 14 миллиардов долларов.

В то же время в середине декабря появилась информация, что Ливия ведет переговоры с ОПЕК о возможности увеличить квоту по добыче нефти до 1,5-1,6 миллиона баррелей в сутки.