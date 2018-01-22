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Нефть попала в реку под Уфой из-за аварии на трубопроводе


Компании / Нефть

УФА, 22 янв - ПРАЙМ. Нефть попала в реку Кудушлинка под Уфой из-за разгерметизации трубопровода, более 100 человек ликвидируют последствия инцидента, сообщает Минэкологии Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 19 января в Кушнаренковском районе Башкирии в 50 километрах от Уфы.

"Произошла разгерметизация трубы, принадлежащей организации "Чекмагушнефть" ООО "Башнефть-Добыча". Произошло загрязнение реки Кудушлинка, ширина которой от 1 до 1,5 метров, нефтесодержащей жидкостью. Место прорыва трубы находится в 20 метрах от места загрязнения", - говорится в сообщении Минэкологии.

Поясняется, что это промысловый трубопровод, который перекачивает нефть и нефтегазовую жидкость из качалок Карача-Елга, где нефть отделяют от воды и газа.

"На данный момент отказ трубопровода устранен. Нефтесодержащая жидкость растеклась подо льдом на расстоянии 400 метров. Вокруг загрязненного места установлены боновые ограждения. На месте происшествия работают 120 человек и 32 единицы техники. Загрязненный снег и грунт вывозятся на шламохранилище", - говорится в сообщении Минэкологии.

Отмечается, что уже вывезено 320 кубов загрязненного снега и льда. Точный объем разлитой нефтесодержащей жидкости уточняется. "Проведен анализ воды реки, угрозы загрязнения питьевой воды для местных жителей нет. Ведомство держит ситуацию под контролем", - говорится в сообщении.

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