"Домодедово" до 2037 г планирует строительство еще двух ВПП

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Оператор московского аэропорта "Домодедово" планирует строительство до 2037 года еще двух взлетно-посадочных полос (ВПП), сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

"В рамках концессионного соглашения оператор предлагает сроком на 55 лет (с учетом действующего договора аренды федерального имущества на 75 лет, заключенного еще в 1998 году) расширение аэродрома до 8 взлетно-посадочных полос. Согласно направленным предложениям, оператор аэропорта предлагает до 2037 года построить третью и четвертую ВПП, а до 2055 года еще четыре полосы", - рассказал он.

По словам представителя аэропорта, в случае заключения концессионного соглашения, размещение ВПП-3 и ВПП-4 не требует затрат федерального бюджета на подготовку территории. "Этот вопрос будет решен оператором аэропорта, как и подходы к финансированию строительства", - отметили в "Домодедово".

В целом, аэропорт готов к подписанию соглашения с финансированием за счет включения инвестиционной составляющей в сбор за взлет-посадку при условии устранения сложившейся диспропорции бюджетного финансирования. Срок соглашения синхронизирован с договором аренды, который заключен до 2073 года. По мнению "Домодедово", при заключении соглашений важно устранить дисбаланс с учетом вложенных бюджетных средств, "поскольку реконструкция и развитие аэродромов МАУ были профинансированы в существенно отличающих пропорциях".

Есть также и ряд других важных факторов, которые негативно влияют на экономическую целесообразность концессии. "Доходы от сбора за взлет-посадку включаются в налогооблагаемую базу при расчете налога на прибыль. Если возврат инвестиций в рамках концессионных соглашений будет осуществляться за счет сбора за взлет-посадку, то, согласно существующему режиму налогообложения, итоговая стоимость строительства инфраструктуры будет выше за счет налога. Кроме того, госфинансирование развития подъездной инфраструктуры должно быть пропорциональным относительно увеличения пропускной способности аэропорта", - считают в воздушной гавани.

Как следует из федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы (2010-2020 годы)", в 2001-2016 годах и с учетом планов до 2020 года объемы бюджетного финансирования развития аэродромной инфраструктуры аэропортов МАУ составили в ценах 2018 года с НДС 120 миллиардов рублей для "Шереметьево", 48 миллиардов рублей для "Внуково" и 53 миллиарда рублей для "Домодедово".