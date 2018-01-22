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Ингушетия готова развивать исламский банкинг


НАЛЬЧИК, 22 янв - ПРАЙМ. Власти Ингушетии приступили к сотрудничеству с частными исламскими фондами в целях развития на территории региона исламского банкинга, сообщила пресс-служба постоянного представительства республики при президенте РФ.

Партнерский или исламский банкинг — это альтернативный вид финансовых услуг, соответствующих принципам финансирования, которое широко применяют в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Главная особенность финансовых услуг в партнерском банкинге - отказ от ссудного процента, высокорисковых операций и сделок с неопределенностью.

"По словам министра экономического развития Ингушетии Умалата Торшхоева, республика начала переговоры с частными исламскими фондами в Дагестане и Татарстане, которые работают по принципу исламского банкинга", - говорится в сообщении.

Он добавил, что данные фонды выдают беспроцентные кредиты и входят в бизнес, разделяя с кредитором риски реализации инвестпроектов. "Мы не можем сказать, что это на 100% копия исламского банкинга, но основные принципы все же соблюдены. И для нас это критерий для того, чтобы перенять у них имеющийся опыт", - отметил министр.

Торшхоев также заявил, что власти Ингушетии намерены пригласить представителей этих фондов в регион, чтобы провести семинар для обмена опытом.

"На федеральном уровне сейчас ведется активная работа по развитию исламского банкинга в стране. По поручению главы Ингушетии мы начали заранее прорабатывать этот вопрос. Как только в России запустят исламский банкинг, мы будем уже готовы реализовать эту финансовую систему в республике", - заметил глава минэкономразвития.

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