Доходы регионов РФ за 9 месяцев 2017 г выросли на 8,8%

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Доходы консолидированных бюджетов регионов России за январь-октябрь 2017 года значительно выросли, больше всего в Ненецком автономном округе (на 60%), Крыму (52%) и в Калининградской области (42%), говорится в аналитическом обзоре, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.

"Доходы консолидированных бюджетов регионов за январь-октябрь 2017 года выросли существенно, на 8,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Позитивную динамику обеспечили выросшие на 11–14% поступления налогов на прибыль и на имущество, стабильный рост НДФЛ и увеличение трансфертов", - говорится в обзоре "Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития".

Исследователи отмечают, что, несмотря на экономическую стагнацию, почти на 15% выросли поступления налога на совокупный доход, который платит малый бизнес. Существенно сократились только поступления акцизов из-за изменения пропорций их распределения в пользу федерального бюджета. "Быстрее всего росли доходы бюджета Ненецкого АО (на 60%) из-за эффекта низкой базы, связанного с обвалом в 2016 году, и Республики Крым (52%) благодаря росту трансфертов в 1,5 раза по сравнению с предшествующим годом и появлению крупных налогоплательщиков, что увеличило поступления налога на прибыль в 3,5 раза", – говорится в аналитическом обзоре.

Отмечается, что рост доходов Калининградской области на 42% обусловлен ростом трансфертов на 81%, которые выделяются для компенсации потерь компаний-резидентов особой экономической зоны из-за пересмотра льгот после вступления России в ВТО. иВ числе лидеров также ЯНАО, Астраханская и Кемеровская области (24%), Белгородская (19%) и Калужская (17%). "Но самую большую прибавку получила Москва – рост доходов на 15% добавил столичному бюджету 240 миллиардов рублей, по итогам года доходы бюджета города превысят 2 триллиона рублей. Это каждый пятый рубль доходов бюджетов всех регионов", – отмечают авторы мониторинга.

По данным исследования, доходы бюджета сократились только в 13 регионах, сильнее всего в Сахалинской области (минус 24%) из-за резкого снижения налога на прибыль (минус 44%), а также в Ингушетии (минус 18%) вследствие сокращения трансфертов на 22%. В 2017 году пострадали бюджеты еще двух нефтедобывающих регионов – Томской области и ХМАО (минус 7–8%) из-за сокращения поступлений налога на прибыль в каждом из них на 40%. Доходы бюджета Кабардино-Балкарии снизились на 9% из-за сокращения акцизов и трансфертов. Снижение доходов в Чукотском АО на 7% обусловлено почти двукратным падением налога на прибыль.

В исследовании отмечается, что расходы консолидированных бюджетов регионов в январе-октябре прошлого года выросли на 6,6%, что также лучше динамики за предыдущий год. Сократили расходы только 16 регионов.