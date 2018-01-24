Старатели Колымы добыли почти 33 тонны золота в 2017 г

МАГАДАН, 24 янв - ПРАЙМ. Старатели Магаданской области добыли почти 33 тонны золота в 2017 году, что на 5 тонн больше, чем в 2016-м, сообщает в среду правительство региона.

"В минувшем году в Магаданской области добыто 32,95 тонны золота и 779 тонн серебра. Добыча золота в Магаданской области по сравнению с 2016 годом увеличилась более на чем на пять тонн. Основное увеличение произошло за счет того, что план на 2017 год удалось перевыполнить как по рудному, так и по россыпному золоту", - говорится в сообщении.

Поясняется, что в общей картине добычи на Колыме преобладает россыпное золото, но с вводом новых перерабатывающих мощностей на рудниках, в том числе на месторождениях "Павлик" и "Наталка", добыча золота из руды обгонит традиционную промывку золотоносных песков.

"Всего добыча рудного золота в 2017 году составила 15 тонн 171 килограмм (прирост 3 тонны 230 килограммов по сравнению с 2016 годом). Добыто россыпного золота – 17 тонн 779 килограммов (прирост - 1 тонна 850 килограммов). Лидером по добыче россыпного золота традиционно стал Сусуманский городской округ – 6 тонны 884 килограмма (на 700 килограммов больше, чем годом ранее), лидером по добыче рудного золота – Тенькинский городской округ 9 тонн 228 килограммов (больше на 4 тонны 665 килограммов)", - дополняет ведомство.

Как ранее сообщалось, в 2016 году предприятия Колымы увеличили добычу золота на 13,7% до 27,87 тонны, серебра — снизили на 21,1% до 889,247 тонны.