"Эльгауголь" в 2017 г увеличила добычу на 12%

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Добыча угля ООО "Эльгауголь" в 2017 году составила 4,2 миллиона тонн, что на 12% выше результата 2016 года, говорится в сообщении компании.

В отчетном периоде удалось также существенно нарастить темп вскрышных работ на Эльгинском угольном комплексе: объем вывезенной горной массы в 2017 году – 9,6 миллиона тонн, что почти на 38% больше, чем годом ранее.

"Роста производственных показателей удалось достичь за счет поступления новой техники, реализации программы капремонтов. В 2018 году планируем нарастить объем добычи на Эльге до 5,3 миллиона тонн. Для этого продолжим техническое перевооружение: в 2018 году на разрез поступит новая техника", – приведены в сообщении слова директора управления горнодобывающими активами УК "Мечел-Майнинг" в Якутии Игоря Хафизова.

ООО "Эльгауголь" - оператор проекта и владелец лицензии на разработку Эльгинского угольного месторождения, входит в горнодобывающий дивизион группы "Мечел" MTLR.