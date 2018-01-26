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РЖД видят скопление вагонов в Кузбассе и ждут нормализации погрузки угля до конца недели


Компании

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. РЖД наблюдают скопление грузовых вагонов в Кузбассе и ожидают нормализации погрузки угля до конца текущей недели, сообщили РИА Новости в компании.

"Несмотря на наличие порожнего подвижного состава, на станциях Кузбасского региона Западно-Сибирской железной дороги сложилась напряженная ситуация с обеспечением грузоотправителями погрузки угля, что обусловлено неблагоприятными метеоусловиями. ... С учётом принимаемых мер ОАО "РЖД" ожидает нормализации погрузки угля в Кузбассе до конца текущей недели", - сообщили в РЖД в пятницу.

По словам, собеседника агентства, за 24 января общий недогруз составил 130 тысяч тонн, за 25 января - ожидалось около 100 тысяч тонн.

"При снижении объемов погрузки операторы подвижного состава продолжали отправлять порожние вагоны на станции ЗСЖД, что привело к переизбытку парка. Только в пределах дороги находится более 70 "брошенных" поездов с порожними полувагонами", - рассказали в компании.

Там отметили, что для недопущения транспортного коллапса ОАО "РЖД" было вынуждено ограничить с 23 по 25 января оформление порожних полувагонов на станции ЗСЖД со всех станций, находящихся за пределами дороги.

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