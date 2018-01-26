Lifan резко поднял цены на автомобили в России

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Китайский производитель автомобилей резко Lifan поднял цены на все свои модели, продаваемые в России, пишет Аналитическое агентство "Автостат".

Средний рост цен на модели Lifan составил 4 – 5%, в денежном выражении - от 30 до 40 тысяч рублей.

Итак, кроссовер Lifan X60 2018 года выпуска вырос теперь можно купить на территории РФ от 739,9 тысячи рублей за базовую комплектацию до 979,9 тысячи рублей за топовую комплектацию.

Эта же модель 2017 года выпуска пока доступна от 709,9 тысячи рублей до 949,9 тысячи рублей за "базу" и "топ" соответственно.

Кроссовер Lifan Х50 2018 года выпуска теперь можно приобрести от 659,9 тысячи рублей за базовую комплектацию до 739,9 тысячи рублей за "топ", количество комплектаций этой модели уменьшилось. Комплектацию 2017 года можно купить за 629,9 тысячи рублей за минимальную комплектацию.