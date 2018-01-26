FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

Главное

Инфографика

Lifan резко поднял цены на автомобили в России


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Китайский производитель автомобилей резко Lifan  поднял цены на все свои модели, продаваемые в России, пишет Аналитическое агентство "Автостат".

Средний рост цен на модели Lifan составил 4 – 5%, в денежном выражении - от 30 до 40 тысяч рублей.

Итак, кроссовер Lifan X60 2018 года выпуска вырос теперь можно купить на территории РФ от 739,9 тысячи рублей за базовую комплектацию до 979,9 тысячи рублей за топовую комплектацию.

Эта же модель 2017 года выпуска пока доступна от 709,9 тысячи рублей до 949,9 тысячи рублей за "базу" и "топ" соответственно.

Кроссовер Lifan Х50 2018 года выпуска теперь можно приобрести от 659,9 тысячи рублей за базовую комплектацию до 739,9 тысячи рублей за "топ", количество комплектаций этой модели уменьшилось. Комплектацию 2017 года можно купить за 629,9 тысячи рублей за минимальную комплектацию.

Версия для печати

Список регионов РФ

ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ