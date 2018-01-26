Sichuan Airlines открыла регулярные авиарейсы из Петербурга в китайский Чэнду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - ПРАЙМ. Авиакомпания Sichuan Airlines приступила к выполнению регулярных полетов между Санкт-Петербургом и столицей китайской провинции Сычуань городом Чэнду, сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

Первый рейс приземлился в аэропорту Пулково в пятницу в 19.00.

Отправиться из Петербурге в Чэнду можно будет два раза в неделю (по средам и пятницам) на воздушных судах Airbus A330-300, рассчитанных на 301 пассажира.

Отмечается, что Sichuan Airlines стала четвертой китайской авиакомпанией, осуществляющей регулярные авиаперевозки в Санкт-Петербург.

По словам коммерческого директора ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Евгения Ильина, Китай остается одним из самых быстрорастущих направлений в географии полетов Пулково. По результатам 2017 года прямой пассажиропоток между Санкт-Петербургом и городами КНР вырос на 32% по сравнению с 2016 годом и превысил 223 тысячи человек.

"Чэнду входит в перечень стратегических направлений аэропорта Санкт-Петербурга и стал четвертым пунктом КНР, связанным прямыми рейсами с городом на Неве. Уверен, что запуск регулярного авиасообщения будет способствовать взаимному развитию наших регионов, укреплению связей между двумя городами и росту туристического потока с обеих сторон", – отметил Ильин, слова которого приводятся в сообщении.

В течение 2017 года три китайских авиаперевозчика осуществляли из Пулково прямые регулярные полеты в такие города Китая, как Пекин (Hainan Airlines), Урумчи (China Southern Airlines) и Шанхай (China Eastern Airlines). Также из Санкт-Петербурга выполнялись чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй.

Аэропорт Пулково занимает четвертое место в России по пассажиропотоку. В 2017 году воздушная гавань Санкт-Петербурга обслужила 16,1 миллиона человек, на 21,6% превысив показатель 2016 года и установив рекорд по объему перевозок в своей истории.