Более 200 тыс человек в Чечне остались без электроснабжения

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Более 200 тысяч потребителей в Чеченской республике остались без электроснабжения после отключения трансформатора, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"28 января в 11.32 на ПС 110 кВ "Ойсунгур" (АО "Чеченэнерго") действием защиты отключился трансформатор Т-1. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Ножай-Юртовского, Курчалоевского и частично Гудермесского районов (около 223 тысяч человек)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мощность отключенных потребителей составляет 34 мегаватта. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.