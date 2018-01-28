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Доходы крымского бюджета выросли почти на четверть


СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – ПРАЙМ. За прошлый год доходы консолидированного бюджета Республики Крым выросли почти на четверть по сравнению с 2016-м. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.

"По сравнению с 2016 годом доходы консолидированного бюджета Республики выросли в сопоставимых условиях с 37,8 млрд до 47 млрд рублей, то есть более чем на 9 млрд рублей. Это очень достойный рост, обеспеченный, прежде всего, ростом крымской экономики и инвестиций в нее, ростом регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимыми мероприятиями по легализации заработной платы, постановкой на учет и привлечению к уплате НДФЛ на территории Республики обособленных подразделений, головные предприятия которых расположены в других субъектах федерации", — цитирует Кивико пресс-служба Минфина.

По данным министра, большей частью бюджет-2017 пополнился за счет налога на доходы физических лиц (22,4 млрд рублей) и налога на прибыль организаций (18,3 млрд рублей). В то же время от акцизов в казну за год поступило 5,3 млрд рублей, от доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, — 4,2 млрд рублей, т.д.

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