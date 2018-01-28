Энергетики восстановили электроснабжение 223 тыс человек в Чечне

МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Энергетики восстановили электроснабжение около 223 тысяч человек в Чечне, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

По данным министерства, 28 января в 11.32 мск на подстанции 110 кВ "Ойсунгур" компании "Чеченэнерго" защитные системы отключили трансформатор, подстанция была обесточена.

"Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей Ножай-Юртовского, Курчалоевского и Гудермесского районов (около 223 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей – 42 МВт. В 14.45 всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.