Добыча нефти на Сахалине в 2017 г сократилась на 2%, газа - выросла на 3,2%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 янв - ПРАЙМ. Объем добычи нефти на Сахалине в 2017 году сократился почти на 2%, а газа - вырос на 3,2%, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 17,7 миллиона тонн. По сравнению с предыдущим годом она сократилась на 1,9%. Между тем, добыча газа увеличилась на 3,2% и составила 30,5 миллиарда кубических метров", - говорится в сообщении.

По данным правительства, в регионе продолжается рост в угольной отрасли. Объем добычи по итогам прошлого года достиг 7,6 миллиона тонн, что в 1,2 раза выше уровня 2016 года. Улов рыбы и морепродуктов составил 705,8 тысячи тонн (снижение на 7,9%), переработано 515,6 тысячи тонн (снижение на 8,1%).

"Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работника составила 69,9 тысячи рублей. По сравнению с 2016 годом она увеличилась на 5,6%. Уровень регистрируемой безработицы – 0,6%", - сообщили в пресс-службе.

Объем валового регионального продукта в 2017 году составил 877,6 миллиарда рублей, промышленного производства - 742,6 миллиарда рублей, оба показателя сохранились на уровне 2016 года, сообщает пресс-служба правительства.