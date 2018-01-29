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"Татнефть" ожидает прирост запасов нефти в 2017 г на уровне 33,1 млн тонн


Компании / Нефть

АЛЬМЕТЬЕВСК, 29 янв - ПРАЙМ. "Татнефть" TATN ожидает прироста запасов нефти в 2017 году на уровне 33,1 миллиона тонн, заявил первый заместитель генерального директора "Татнефти" по производству Наиль Ибрагимов.

"Важным аспектом выполнения стратегической цели по добыче нефти является восполнение извлекаемых запасов… Ожидаемый прирост извлекаемых запасов нефти за 2017 год по группе "Татнефть" составляет 33,1 миллиона тонн. На перспективу перед нами стоит задача обеспечить ежегодное прямое воспроизводство запасов к 2025 году порядка 37 миллионов тонн", - сказал Ибрагимов на собрании трудового коллектива.

По словам Ибрагимова, в 2017 году компания выполнила взятые на себя обязательства по снижению объёмов добычи нефти к уровню 2016 года в рамках сделки ОПЕК+. "Сокращение к планируемой величине отчетного года составило более 450 тысяч тонн. По группе "Татнефть" добыто 28,94 миллиона тонн", - уточнил он.

"Татнефть" занимается разведкой, разработкой и добычей нефти. На ее долю приходится свыше 80% нефти, добываемой в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - госхолдинг "Связьинвестнефтехим" - владеет 30,44% акций компании. Татарстану принадлежит "золотая акция".

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